АндрейБорков

Интересно, а много таких поляков, как этот профессор Витольд Модзелевский? Есть обоснованное предположение, что именно таких поляков можно пересчитать на пальцах левой ноги и еще не все пальцы будут задействованы. Большая часть, подавляющая, пшеков считает Россию угрозой и врагом, по своим антироссийским убеждениям, имеющими основу еще при воеводе князе Пожарском, купце Минине и крестьянине Сусанине. Не могут пшеки простить России то, что не дала себя покорить в 1612-14 годах, за то, что Александр Васильевич Суворов, даже еще не будучи генералом, командуя бригадой, загнал под лавку пшеков, а их главарь(нац.герой Пшекии) Тодеуш Костюшко чудом сумел смыться аж в Северную Америку, где и околел в разборках между англосаксонскими каторжанами(америкосами) и вояками королевы англосаксов. Не могут простить пшеки России и то, что в 1939 году просрали за 2,5 недели свою Пшекию гансам, а часть успел отхватить и СССР. Особенно не могут простить то, что в 1944-45 годах СССР освободил Пшекию от гансов, так сказать надолго "отстранил" их от Евро-Гейской цивилизации и пидарастической культуры. А то, что с хохлами у пшеков давнишние разборки идут, это в порядке вещей. Пшеки считают себя панами, а хохлов холопами и босотой. Хохлы считают пшеков уродами и гнидами конскими. Если по хорошему, то мочить россиянам надо и тех и других, но если они сами начнут друг дружку истреблять, то Россия может этому только порадоваться.