Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Светлана Ефименко

у нас так получается кто мало трудиться тот сладко живет на пряниках! а кто вкалывает и не ходит в казенные министерские кабинеты тот ест у нас так получается кто ел один серый хлеб, но без сладких пряников и на съеной квартире или еще "лучше" в кредитах"! унаших министров и депутатов в почете те кто принесет куш - подарок для безбедной жизни в РОССИИ И ПОЕЗДКУ ЗА ГРАНИЦУ то получит квартиру за миллионы не особо себя утруждая! прикрывая многодетностью и мало обеспеченным с кучей детей!а нашим не когда мы все в работе тут двоих то детей содержать не то что "колхоз!"наши женщины стаж зарабатывают не СИДЯТ ДОМА как приезжие и каждый год рожают! им не надо стаж им и так помагает наше государство! а за русскоко им не надо беспокоиться мы и так проживем нам не когда ходить по кабинетам!как он как цыгане везде ходят просят подояние!