Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Русского "Ваньку" грабят таджикские цари: мигрантам деньги и квартиры, а русские и так обойдутся

Великоросс Прямо крик отчаяния, который всецело описывает то, что происходит в сфере бесконтрольной миграции.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
у нас так получается кто мало трудиться тот сладко живет на пряниках! а кто вкалывает и не ходит в казенные министерские кабинеты тот ест у нас так получается кто ел один серый хлеб, но без сладких пряников и на съеной квартире или еще &quot;лучше&quot; в кредитах&quot;! унаших министров и депутатов в почете те кто принесет куш - подарок для безбедной жизни в РОССИИ И ПОЕЗДКУ ЗА ГРАНИЦУ то получит квартиру за миллионы не особо себя утруждая! прикрывая многодетностью и мало обеспеченным с кучей детей!а нашим не когда мы все в работе тут двоих то детей содержать не то что &quot;колхоз!&quot;наши женщины стаж зарабатывают не СИДЯТ ДОМА как приезжие и каждый год рожают! им не надо стаж им и так помагает наше государство! а за русскоко им не надо беспокоиться мы и так проживем нам не когда ходить по кабинетам!как он как цыгане везде ходят просят подояние!
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10 час.
Юрий Горемыкин
Мигрантов правдами и неправдами урвавших российское гражданство и их детей запредельно много, опасно много в России......Явно допущены существенные ошибки в миграционной политике которые необходимо исправлять...Нужно всеми способами ВЫТЕСНЯТЬ мигрантов с их семьями , в том числе с российским гражданством из России обратно к себе на родину..Мигранты, в том числе с российским паспортом, не могут быть приняты на работу в органы Управления, в подразделения МВД, прокуратуры, судов, в учреждения здравоохранения, образования, в предприятия торговли, изготовления продуктов питания, медикаментов, транспортного обслуживания населения!.Все госуслуги мигрантам и членам их семей должны предоставляться только за полную плату...Ни каких госвыплат : маткапитал, пенсии,различные скидки не должны предоставляться мигрантам и членам их семей. ..Как бы то не было затратно и трудоёмко, но может быть нужно обменять всем россиянам российские паспорта на новые, в ходе обмена тщательно, с пристрастием проверить законность российского гражданства каждого...при выявлении каких либо ошибок или неточностей лишать мигрантов нашего гражданства и быстренько депортировать их на родину..
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8 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Доиграются наши власти...
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4 час.
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