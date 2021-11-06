Светлана Лобода рассказала о своем возлюбленном: "Рядом с ним я девочка"

Личная жизнь 39-летней Светланы Лободы последние годы была окутана завесой тайны. Звезде приписывали роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако она его официально так и не подтвердила, хотя очень тепло отзывалась о музыканте.