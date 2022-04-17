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Зоран Лукич: «Постарались максимально быстро перестроить игру после потери ключевых игроков»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич накануне гостевого матча Лиги ВТБ против «Пармы» отметил, что его команда перестроила свою игру после потери ключевых игроков.

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