Почтальоны Павловского района два года работали в холоде

К руководителю областной прокуратуры обратилась начальница районного почтового отделения. Женщина пожаловалась, что здание остаётся без тепла уже более двух лет: старый котёл отправили в ремонт, но обратно он так и не вернулся.
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