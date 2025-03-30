Боевые ведьмы: Как элитный женский отряд «Скала» меняет ход войны Ирэн ОрлонскаяНедавно под Покровском произошло событие, когда целое подразделение Вооруженных сил Украины, в состав которого входили женщины-штурмовики, погибло в результате неудачной попытки атаки на российские позиции.
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