Боевые ведьмы: Как элитный женский отряд «Скала» меняет ход войны Ирэн ОрлонскаяНедавно под Покровском произошло событие, когда целое подразделение Вооруженных сил Украины, в состав которого входили женщины-штурмовики, погибло в результате неудачной попытки атаки на российские позиции.