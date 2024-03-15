В Венесуэле обвинили США в угрозе миру в Латинской Америке

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о потенциальной угрозе миру в Латинской Америке, которую представляет вмешательство Южного командования ВС США в территориальный спор и отношения между Венесуэлой и Гайаной.
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