Когда в Алтайском крае ударят морозы ниже -30 градусов?

Синоптики предупредили о серьезном похолодании После оттепели и штормовой погоды в Алтайском крае ударят крепкие морозы: уже ближайшей ночью столбики термометров по западным районам опустятся до -34 градусов.
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