Medical Xpress: потеря жира может быть опаснее его избытка

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что исчезновение подкожной жировой ткани способно вызывать тяжёлые метаболические нарушения, и этот парадокс объясняет, почему люди с редкой наследственной липодистрофией страдают от диабета и жировой болезни печени.