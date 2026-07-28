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Medical Xpress: потеря жира может быть опаснее его избытка

Medical Xpress: потеря жира может быть опаснее его избытка

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что исчезновение подкожной жировой ткани способно вызывать тяжёлые метаболические нарушения, и этот парадокс объясняет, почему люди с редкой наследственной липодистрофией страдают от диабета и жировой болезни печени.

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