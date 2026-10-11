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Informa покупает Clarion за £2,2 млрд и перестраивает бизнес вокруг деловых мероприятий

Informa покупает Clarion за £2,2 млрд и перестраивает бизнес вокруг деловых мероприятий

Британская Informa, один из крупнейших мировых организаторов выставок и деловых мероприятий, договорилась о приобретении конкурента Clarion у инвестиционной компании Blackstone за £2,2 млрд.

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