Подозрительно, но факт: Главком Сырский пропал после удара по Волчанску. "Генерал-мясник" мог отправиться на тот свет

Удар ракетных, артиллерийских средств и БПЛА России по пригороду населённого пункта Волчанск в Харьковской области был массированным и уже вполне обыденным – русские войска планомерно ликвидируют украинские военные объекты.
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