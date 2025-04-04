IKEA в Новороссии: на Международном торговом форуме предложили ужесточить условия возвращения западных брендов

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. На Международном торговом форуме состоялась панельная дискуссия «Западный разворот: как компаниям противостоять возвращению брендов, добросовестная конкуренция или торговая война».
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