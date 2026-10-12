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Политолог Самонкин: выборы в конгресс США не повлияют на конфликт на Украине

Политолог Самонкин: выборы в конгресс США не повлияют на конфликт на Украине

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что выборы в конгресс США не повлияют на конфликт на Украине, поскольку Вашингтон переключил внимание на другие внешнеполитические задачи.

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