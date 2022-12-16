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Жулио Сезар о финале ЧМ-2022: «Как бразилец, я должен болеть за Францию. Но не бразильцы хотят, чтобы выиграла Аргентина»

Жулио Сезар о финале ЧМ-2022: «Как бразилец, я должен болеть за Францию. Но не бразильцы хотят, чтобы выиграла Аргентина»

Жулио Сезар высказался в преддверии воскресного финала ЧМ-2022 Франция – Аргентина. «Конечно, как бразилец, я должен болеть за Францию.

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