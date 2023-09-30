Боксер Гассиев проиграл Валлину и потерял титул WBA

Известия/Андрей Эрштрем Бывший чемпион мира по двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев впервые проиграл в супертяжелой весовой категории и не сумел защитить вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBA.
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