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Новости Липецка

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Липчанам рассказали, как выглядит квартира в новостройке, купленная в ипотеку в 2026 году

Липчанам рассказали, как выглядит квартира в новостройке, купленная в ипотеку в 2026 году

Аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили ипотечные сделки с новостройками за первую половину 2026 года и составили портрет квартир, которые пользовались наибольшим спросом у ипотечных заёмщиков в каждом федеральном округе России.

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