Военблогер Федоров: Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие за подразделение ВСУ «Карпатская сечь» взяли в плен российского военного и расстреляли его В своем Telegram-канале Федоров рассказал, что в этом признался вернувший на родину Карлос Кигуа.