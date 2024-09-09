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Военблогер Федоров: Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца

Военблогер Федоров: Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие за подразделение ВСУ «Карпатская сечь» взяли в плен российского военного и расстреляли его В своем Telegram-канале Федоров рассказал, что в этом признался вернувший на родину Карлос Кигуа.

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