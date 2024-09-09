Военблогер Федоров: Колумбийские наемники расстреляли пленного российского бойца

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие за подразделение ВСУ «Карпатская сечь» взяли в плен российского военного и расстреляли его В своем Telegram-канале Федоров рассказал, что в этом признался вернувший на родину Карлос Кигуа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии