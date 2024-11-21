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Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

В течение последних двух десятилетий Великобритания поддерживала свой ядерный арсенал на уровне 225 ядерных боеголовок, до 120 из которых доступны для оснащения четырёх атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Vanguard.

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