Что почитать?
БлогЗаработок в интер...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Что почитать?

181 подписчик

Свежие комментарии

  • leonid
    Погадать на ромашке.Как узнать любит ...
  • yumashev
    По жизни помню три случая, когда поборол сильный страх. 1. Когда учился во втором классе в третью смену возвращался д...Контрафобия: к че...
  • Малик Гумеров
    Дебильная философия !Почему нельзя гов...

Снова все внимание на "Сбер"

Снова все внимание на "Сбер"

Рубль, похоже, начинает верить в эскалацию конфликта, как минимум при Байдене… Просто к слову!RGBI продолжает как минимум коррекцию от сочетания 55ЕМА и ОИ вниз… Еще раз повторю — ставка ЦБ = лотерея! Гадать просто нельзя, надо терпеливо ждать факта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх