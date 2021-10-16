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Минобороны показало видео уничтожения беспилотников комплексами "Панцирь"

Минобороны показало видео уничтожения беспилотников комплексами "Панцирь"

Во время учений «Славянский щит — 2021» в Сербии Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотников силами расчетов комплексов ПВО «Панцирь».

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