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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Путин заговорил о подготовке военных. Что должны делать МО и власти регионов?

Президент призвал при подготовке личного состава ВС РФ использовать все имеющиеся ресурсы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития ВС России в условиях специальной военной операции (СВО) призвал Министерство обороны страны и региональные власти уделить внимание вопросам, связанным с подготовкой военных.

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