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Де Лигт в понедельник прилетит в Мюнхен на медосмотр в «Баварии» и подписание контракта

Маттейс де Лигт завершит свой трансфер в «Баварию» в начале недели. В понедельник 22-летний защитник «Ювентуса» прилетит в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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