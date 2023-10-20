Reuters: В США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР рядового Кинга

Согласно документам, полученным агентством Reuters, армия США предъявила рядовому Трэвису Кингу обвинения в различных преступлениях: от дезертирства за бегство в Северную Корею в июле до нападения на однополчан и распространения детской порнографии.
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