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Мобилизованные артиллеристы уничтожили укрепленные районы условного противника на полигоне ЦВО под Оренбургом

Мобилизованные артиллеристы уничтожили укрепленные районы условного противника на полигоне ЦВО под Оренбургом

Расчеты орудий отработали ведение «беглого и сосредоточенного огня». Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотников «Орлан-10».

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