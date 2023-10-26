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Мужчина взял жену в отпуск, проехал 161 км и понял, что женщины в машине нет

Мужчина взял жену в отпуск, проехал 161 км и понял, что женщины в машине нет

Житель Таиланда Бутам Чаймун и его жена Амман отправились в путешествие в 3 часа утра. Ехать в отпуск решили на большом семейном внедорожнике.

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Комментарии
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Александр Павлов
И тут он вспомнил, что вообще женат.
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4 д.
ВераВерная
Повезло мужику. Хоть 161 км в тишине и покое побыл))) А чего не рассказали, как он свою благоверную нашёл? Так она на одном месте в ожидании чуда в темноте и простояла? Женщина осталась на обочине без денег, без телефона. А каких звонков муж не слышал? От инопланетян? Оглох от счастья, наверное.
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4 д.
ап
анатолий панов
Следующие  километры, но  уже с супругой будет дорога в ад.
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4 д.

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