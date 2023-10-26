Мужчина взял жену в отпуск, проехал 161 км и понял, что женщины в машине нет

ВераВерная

Повезло мужику. Хоть 161 км в тишине и покое побыл))) А чего не рассказали, как он свою благоверную нашёл? Так она на одном месте в ожидании чуда в темноте и простояла? Женщина осталась на обочине без денег, без телефона. А каких звонков муж не слышал? От инопланетян? Оглох от счастья, наверное.