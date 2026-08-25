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Подарок Лондона на 35-летие «незалежности» Украины подставляет ее под новые удары ВС России

Подарок Лондона на 35-летие «незалежности» Украины подставляет ее под новые удары ВС России

Британский премьер Энди Бернем приехал в Киев отмечать 35-летие «незалежности» не с пустыми руками. В свой первый зарубежный визит он привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP.

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