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Прыжок в Россию. Как Виртуальный Русский музей объединяет отечественное культурное пространство

Прыжок в Россию. Как Виртуальный Русский музей объединяет отечественное культурное пространство

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 27 июня 2024 года. Русский музей по праву считается не только главным национальным музеем страны, но и лидером в области применения цифровых технологий.

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