Представитель УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) принял участие в круглом столе по антикоррупционному просвещению бизнес-сообщества

Сегодня в Международный день борьбы с коррупцией в Якутске состоялся круглый стол «Формирование в бизнес-сообществе нетерпимости к коррупционному поведению», организованный Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии