Сезон Бобби Портиса – черная комедия про вечного лузера. Перепутал таблетки и словил бан

Форварда «Милуоки» преследуют нелепые неудачи. В текущем сезоне к нему и грабители вломились в дом, и на площадке эффективность упала, а теперь еще и словил бан на 25 игр (вернется, когда «Милуоки» останется провести 3 матча в регулярке).
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