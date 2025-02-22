Сезон Бобби Портиса – черная комедия про вечного лузера. Перепутал таблетки и словил бан

Форварда «Милуоки» преследуют нелепые неудачи. В текущем сезоне к нему и грабители вломились в дом, и на площадке эффективность упала, а теперь еще и словил бан на 25 игр (вернется, когда «Милуоки» останется провести 3 матча в регулярке).