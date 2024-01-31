Обменялись красными линиями. Почему США не хочет воевать с Ираном

Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 1K прочитали Ситуация на Ближнем Востоке особо накалилась после того как БПЛА "иракского сопротивления" довольно точно прилетел в военную базу США, расположенную на границе Сирии и Иордании в результате чего десятки американских солдат (прим.