Добрый Мир
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Добрый Мир

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Обменялись красными линиями. Почему США не хочет воевать с Ираном

Обменялись красными линиями. Почему США не хочет воевать с Ираном

Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 1K прочитали Ситуация на Ближнем Востоке особо накалилась после того как БПЛА "иракского сопротивления" довольно точно прилетел в военную базу США, расположенную на границе Сирии и Иордании в результате чего десятки американских солдат (прим.

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Комментарии
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Лев Добрый
А кому охота огребать по полной за чужие интересы, все хотят жить!🤠😱👈
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