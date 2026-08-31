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Рамблер

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Алена Яковлева рассказала о болезненном предательстве отца

Алена Яковлева рассказала о болезненном предательстве отца

Актриса Алена Яковлева заявила, что не смогла построить счастливые отношения из-за своего отца Юрия Яковлева, поскольку тот предал ее.

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