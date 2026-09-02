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В Крыму ввели фиксированные временные интервалы на продажу топлива

В Крыму ввели фиксированные временные интервалы на продажу топлива

Топливо в Крыму будет продаваться в два фиксированных временных интервала — утром и вечером, на заправках, адреса которых будут публиковаться на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма.

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