Мантуров назвал ключевую задачу русского автопрома до 2035 года

В России к 2035 году планируется выйти на производство 2,8 млн транспортных средств ежегодно, чтобы удовлетворить спрос граждан на качественные и доступные машины.
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