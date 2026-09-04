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Царьград

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Мантуров назвал ключевую задачу русского автопрома до 2035 года

Мантуров назвал ключевую задачу русского автопрома до 2035 года

В России к 2035 году планируется выйти на производство 2,8 млн транспортных средств ежегодно, чтобы удовлетворить спрос граждан на качественные и доступные машины.

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