Детскую поликлинику на Волжском ждет обновление

В ЮВАО сейчас капитально ремонтируют шесть взрослых и семь детских поликлиник. В ближайших планах — ремонт ещё весьми поликлиник, шести взрослых и двух детских, включая расположенный на Волжском бульваре филиал №3 детской городской поликлиники №48.