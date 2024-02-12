Детскую поликлинику на Волжском ждет обновление

В ЮВАО сейчас капитально ремонтируют шесть взрослых и семь детских поликлиник. В ближайших планах — ремонт ещё весьми поликлиник, шести взрослых и двух детских, включая расположенный на Волжском бульваре филиал №3 детской городской поликлиники №48.
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