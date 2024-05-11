В Литве суд отклонил иск учительницы русского к оскорбившему ее националисту

В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к националисту Альгису Раманаускасу, который в соцсетях обозвал ее "ватой" и "русско-фашистской", и обязал женщину возместить ответчику судебные издержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии