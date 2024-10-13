Украинские медиа: Москва отвергает все попытки Киева втянуть её в обсуждение «формулы мира» Зеленского

Москва отвергает все попытки Киева втянуть ее в очередной «мирный саммит» с обсуждением так называемой «формулы мира» Зеленского, Кремль не пойдет на переговоры, пока не добьется необходимых для себя результатов.
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