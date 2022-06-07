Даны советы, как сэкономить деньги при покупках в супермаркете

Совершая покупки, а тем более сейчас, когда все продукты подорожали, важно всегда расставлять приоритеты и выбирать то, что мы действительно собираемся съесть и в том количестве, в каком мы собираемся это сделать, пишет портал mundodeportivo .
Совершая покупки, а тем более сейчас, когда все продукты подорожали, важно всегда расставлять приоритеты и выбирать то, что мы действительно собираемся съесть и в том количестве, в каком мы собираемся это сделать, пишет портал mundodeportivo .
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