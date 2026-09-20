Московский водочный завод приступил к выпуску водки в бутылках с левой резьбой. . Такого западла, с похмелья, от него не ожидал никто...

Передачу о достижениях медицины Вовочка с чувством гордости просмотрел от начала до конца. Но за это время так и не смог по телефону записаться на прием в свою поликлинику.
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