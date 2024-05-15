8 новейших моделей джинсовых шорт для путешествий в 2024 году

<p>Набирающие популярность джинсовые шорты должны быть в верхушке вашего летнего гардероба. Они являются важным элементом в любой коллекции одежды для теплых дней благодаря своей универсальности и стойкости.
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