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Сегодня электричество отключают в одной Астрахани, но на 29 улицах и во всех районах города

Сегодня электричество отключают в одной Астрахани, но на 29 улицах и во всех районах города

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 17 октября, плановые отключения электричества коснутся только Астрахани – 29 улиц и переулков во всех районах РЭС: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 11 часов.

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