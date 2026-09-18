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Царьград

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Степашин предложил ключевую ставку в 10-12% при инфляции 6%

Степашин предложил ключевую ставку в 10-12% при инфляции 6%

Бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин высказал мнение о том, что при инфляции 6-6,5% ключевая ставка Банка России не должна превышать 10-12%.

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