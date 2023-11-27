Депутат бундестага Вадефуль заявил о дефиците боеприпасов в армии ФРГ

Заместитель председателя оппозиционной фракции ХДС/ХСС парламента ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что из-за масштабных поставок оружия и боеприпасов Украине немецкая армия в случае боевых действий сможет продержаться не более двух дней.
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