Песков: все нюансы имеют значение в вопросе переговоров с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал «РИА Новости» информацию в СМИ о возможных изменениях в составе переговорщиков от Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значение все нюансы.
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