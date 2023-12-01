«Хороший» холестерин связали с деменцией

Холестерин — вещество, которое содержится в каждой клетке тела и поддерживает ее здоровье. Он переносится по организму липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — такой холестерин считается «плохим», потому что закупоривает кровеносные сосуды.
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