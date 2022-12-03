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ОАК передала Минобороны РФ партию новых штурмовиков Су-35С

ОАК передала Минобороны РФ партию новых штурмовиков Су-35С

Авиационное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Комсомольске-на-Амуре (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовило и передало Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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