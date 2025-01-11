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Котопёс недели: возьмите из приюта нежную собаку Кару или ласковую кошку Кьяру

Две суперпитомицы ждут встречи со своими людьми. фото: приют Бирюлево / центр «Своя стая»Новогодние праздники — время не только круглосуточного поедания салатов под «Крепкого орешка», но и время переосмысления своей жизни.

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