Saber анонсировала VR-версию World War Z, которая выйдет 12 августа** Сего...

Saber анонсировала VR-версию World War Z, которая выйдет 12 августаСегодня Saber Interactive представила World War Z VR, совершенно новый однопользовательский опыт от первого лица, основанный на блокбастере Paramount Pictures и самой продаваемой игровой франшизе Saber, в которую играют более 25 миллионов игроков по всему… источник#Paramount_Pictures #Saber_Interactive.