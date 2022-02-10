Пиоли об 1/2 финала с «Интером»: «Кубок хотят выиграть оба клуба. «Милан» будет стараться изо всех сил»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» (4:0). «Победа в дерби [над «Интером»] добавила нам энергии и уверенности.
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