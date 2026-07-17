Россиянам назвали самые перспективные направления для роста зарплат в IT

Заметнее всего в отечественной IT-сфере зарплаты растут у ведущих специалистов грейда «тимлид» и выше, а также тех, кто занимается машинным обучением и искусственным интеллектом, рассказала старший консультант по подбору персонала Selecty Екатерина Цуцких.