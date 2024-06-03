Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Помните эту семью? Если честно, я долгие годы крайне трепетно относился к их творчеству. Но. Как это часто бывает, "звёздному семейству" что-то там попало под хвост и они, по-быстрому собрав манатки, сбежали к давно ошивающемуся за границей своему сыночку в США.

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Вера Ванидовская
Пятая графа, все как обычно. У  у всех нет Родины. Хитрят.
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